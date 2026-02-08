Nice - Monaco maçı canlı yayın bilgileri

Ligue 1’de ezeli rakipleri karşı karşıya getirecek olan Nice-Monaco karşılaşması, sezonun son Cote d’Azur Derbisi olması nedeniyle ayrı bir önem taşıyor. “Nice - Monaco maçı ne zaman, saat kaçta?” sorusu arama motorlarında sıkça sorgulanıyor.

Nice-Monaco maçını takip etmek için tıklayınız...

Ligue 1'de sıralamayı yakından ilgilendiren Nice-Monaco maçı, hem derbi atmosferi hem de iki takımın hedefleri nedeniyle büyük ilgi görüyor. "Nice-Monaco maçı hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak?" sorusu özellikle maç saatine yaklaşılırken yoğun şekilde araştırılıyor. Les Aiglons, taraftarı önünde moral bulmak isterken; Monaco, son haftalardaki formunu sürdürerek üst sıralardaki yerini sağlamlaştırmayı amaçlıyor. Peki Nice Monaco maçı canlı izlenebilecek mi, yayıncı kuruluş hangisi? İşte Cote d'Azur Derbisi'ne dair merak edilen tüm detaylar…

NICE-MONACO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Nice-Monaco maçı, 8 Şubat Pazar günü (bugün) saat 17:00'de oynanacak.

NICE-MONACO MAÇI HANGİ KANALDA?

Nice ile Monaco arasındaki Fransa Ligue 1 maçı, Bein Sports 4 kanalında canlı yayınlanacak. OGC Nice-Monaco maçının canlı takibini www.aspor.com.tr'den yapabilirsiniz.

MUHTEMEL 11'LER

Nice'in muhtemel ilk 11: Dupe, Clauss, Dante, Oppong, Abdi, Vanhoutte, Boudaoui, Cho, Sanson, Diop, Vahi

Monaco'nun muhtemel ilk 11'i: Kohn, Teze, Kehrer, Zakaria, Vanderson, Coulibaly, Camara, Ouattara, Fati, Golovin, Biereth

CANLI MAÇ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN