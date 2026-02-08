Premier Lig’de haftanın en çok beklenen karşılaşmalarından biri olan Liverpool - Manchester City FC maçı, futbolseverlerin gündeminde ilk sırada yer alıyor. “Liverpool Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?” soruları arama motorlarında yoğun şekilde araştırılıyor.

Liverpool-Manchester City maçı canlı izlemek için tıklayın!

Premier Lig'de sezonun en kritik maçlarından biri olan Liverpool - Manchester City maçı, şampiyonluk yarışını doğrudan etkileyecek karşılaşmalar arasında gösteriliyor. "Liverpool City maçı ne zaman, saat kaçta?" ve "Hangi kanalda yayınlanacak?" soruları arama motorlarında üst sıralarda yer alıyor. Liverpool, son 6 lig maçında istediği sonuçları alamasa da Anfield'da oynanacak bu büyük maçta çıkış arıyor. Manchester City ise zirve yarışında avantajını korumak istiyor. Dev karşılaşmanın canlı yayın bilgisi, maç saati ve Premier Lig'deki önemi futbolseverlerin gündeminde.

LIVERPOOL - MANCHESTER CITY MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Dev karşılaşma, 8 Şubat Pazar günü (bugün) oynanacak. Anfield Road'da oynanacak mücadelede ilk düdük saat 19.30'da çalacak.

LIVERPOOL - MANCHESTER CITY MAÇI HANGİ STATTA OYNANACAK?

Premier Lig devlerini karşı karşıya getirecek mücadeleye, Liverpool'un efsanevi stadı Anfield Road ev sahipliği yapacak.

MAÇIN HAKEMİ KİM?

Zorlu karşılaşmada düdük, İngiltere Futbol Federasyonu'nun tecrübeli hakemlerinden Craig Pawson'da olacak. Pawson, mücadelede adil yönetimiyle dikkat çekmesi beklenen isimler arasında yer alıyor.

LIVERPOOL - MANCHESTER CITY MAÇI HANGİ KANALDA?

Premier Lig'in haftanın maçı olarak gösterilen Liverpool - Manchester City karşılaşması, Türkiye'de beIN Sports 3 ekranlarından canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Liverpool: Alisson, Szoboszlai, Konate, van Dijk, Kerkez, Gravenberch, Mac Allister, Salah, Wirtz, Gakpo, Ekitike.

Manchester City: Donnarumma, Nunes, Dias, Guehi, O'Reilly, Rodri, Cherki, Reijnders, Foden, Semenyo, Haaland.

LIVERPOOL VS MANCHESTER CITY MAÇINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN