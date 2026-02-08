Juventus - Lazio maçını izlemek için tıklayın...

Serie A'da haftanın en kritik maçlarından biri olan Juventus - Lazio karşılaşması, hem zirve yarışını hem de Avrupa kupaları hedefini yakından ilgilendiriyor. "Juventus-Lazio maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?" sorusu futbol gündeminin ilk sıralarında yer alıyor. Juventus, son haftalardaki form grafiğiyle dikkat çekerken, Lazio zorlu deplasmanda sürpriz peşinde. Öte yandan gözler bir kez daha Kenan Yıldız'ın forma şansı bulup bulamayacağına çevrilmiş durumda. İlk 11'ler açıklandı mı, Kenan Yıldız sahaya çıkacak mı? soruları merak ediliyor. İşte Juventus-Lazio maçına dair yayın bilgileri, kadro detayları ve maç öncesi öne çıkan notlar…

JUVENTUS-LAZIO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Juventus-Lazio maçı, 8 Şubat Pazar günü oynanacak. Karşılaşma saat 22:45'te başlayacak.

JUVENTUS LAZIO MAÇI HANGİ KANALDA?

Juventus ile Lazio arasındaki İtalya Serie A maçı, S Sport kanalında canlı yayınlanacak. Juventus Turin-Lazio Rome maçının canlı takibini www.aspor.com.tr'den yapabilirsiniz.

MUHTEMEL 11'LER

Juventus muhtemel ilk 11'i: Di Gregorio, Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso, Locatelli, Thuram, McKennie, Miretti, Yıldız, Davut

Lazio'nun muhtemel ilk 11'i: Provedel, Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares, Temel, Çataldi, Taylor, Isaksen, Maldini, Pedro

