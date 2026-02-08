Rizespor - Galatasaray maçı canlı anlatım için tıklayın...

Süper Lig'de haftanın en çok konuşulan maçlarından biri olan Çaykur Rizespor-Galatasaray karşılaşması, futbolseverlerde büyük bir heyecan yaratıyor. "Rizespor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?" soruları arama motorlarında üst sıralarda yer alıyor. Zirve yarışını sürdüren Galatasaray, deplasmandan üç puanla dönerek avantajını korumak isterken; Çaykur Rizespor ise taraftarı önünde güçlü rakibine karşı sürpriz peşinde. Süper Lig'e damga vurması beklenen bu mücadeleye dair tüm gelişmeler ASPOR.com'da yer alacak.

ÇAYKUR RİZESPOR-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Çaykur Rizespor-Galatasaray maçı, bugün saat 17.00'de Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanacak.

ÇAYKUR RİZESPOR-G.SARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Çaykur Rizespor-Galatasaray maçı, beIN Sports 1 kanalında canlı yayınlanacak. Çaykur Rizespor-Galatasaray maçının canlı takibini www.aspor.com.tr'den yapabilirsiniz.

48. MÜSABAKA

Galatasaray ile Çaykur Rizespor, Süper Lig'de 48. kez karşı karşıya gelecek. İki ekip arasında geride kalan 47 lig maçının 33'ünü Galatasaray, 7'sini Rizespor kazandı; 7 maç ise beraberlikle sonuçlandı. İki takım, 24. kez Rize'de mücadele edecek. Rize'de oynanan karşılaşmalarda Galatasaray 15, ev sahibi ekip 5 galibiyet aldı, 3 maç ise eşitlikle tamamlandı.

İKİ YILDIZDAN 18 GOL

Süper Lig'de Galatasaray'ın attığı gollerde Mauro Icardi ve Victor Osimhen öne çıktı. İki yıldız, takımın toplam 18 golüne imza attı: Icardi 10, Osimhen 8 gol kaydetti. Takımın diğer gol katkıları ise şöyle: Sane 6, Barış Alper Yılmaz ve Sara 5'er, Eren Elmalı ve Yunus Akgün 3'er, İlkay Gündoğan 2, Torreira, Sanchez ve Sallai 1'er gol.

MUHTEMEL 11'LER

ÇAYKUR RİZESPOR: ERDEM, TAHA, SAMET, SAGNAN, HOJER, PAPANIKOLAOU, LAÇI, ZEQIRI, OLAWOYIN, MIHAILA, SOWE

GALATASARAY: UĞURCAN, SALLAI, SANCHEZ, ABDÜLKERİM, EREN, TORREIRA, SARA, LANG, BARIŞ ALPER, YUNUS, OSIMHEN

MAÇIN HAKEMİ BELLİ OLDU

Çaykur Rizespor - Galatasaray maçını Ozan Ergun yönetecek.

