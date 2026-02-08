İngiltere Premier Lig’de haftanın en dikkat çeken karşılaşmalarından biri olan Brighton & Hove Albion-Crystal Palace maçı, futbolseverlerin gündeminde üst sıralarda yer alıyor. “Brighton Crystal Palace maçı ne zaman, saat kaçta?” ve “Hangi kanalda canlı yayınlanacak?” soruları arama motorlarında yoğun şekilde araştırılıyor.

Premier Lig'de haftaya damga vurması beklenen Brighton & Hove Albion - Crystal Palace maçı, futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. "Brighton Crystal Palace maçı hangi kanalda yayınlanacak?", "Ne zaman ve saat kaçta?" soruları en çok aratılan başlıklar arasında. Amex Stadyumu'nda oynanacak sezonun ikinci M23 Derbisi, iki takım için de prestij ve puan anlamında büyük önem taşıyor. Brighton, ev sahibi avantajını kullanmak isterken; Crystal Palace deplasmanda sürpriz bir sonuç peşinde olacak. Karşılaşma öncesinde muhtemel 11'ler, son dakika gelişmeleri ve canlı yayın bilgileri futbolseverler tarafından yakından izleniyor.

BRIGHTON-CRYSTAL PALACE MAÇI NE ZAMAN?

İngiltere Premier Lig heyecanı, Brighton Hove Albion - Crystal Palace maçı ile devam ediyor. Sezonun merakla beklenen karşılaşmalarından biri olan bu mücadele, 8 Şubat 2026 Pazar günü (bugün) oynanacak.

BRIGHTON - CRYSTAL PALACE MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Premier Lig kapsamında oynanacak Brighton Hove Albion - Crystal Palace karşılaşması, Türkiye saati ile 17.00'de (TSİ) başlayacak.

BRIGHTON - CRYSTAL PALACE MAÇI HANGİ KANALDA?

Brighton ile Crystal Palace arasında oynanacak mücadele, beIN SPORTS 3 ekranlarından canlı yayınlanacak.

