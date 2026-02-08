Bayern Münih-Hoffenheim maçı izle: Ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda?

Bundesliga’nın 21. haftasında Bayern Münih ile Hoffenheim, karşı karşıya geliyor. Vincent Kompany yönetimindeki Bayern, Augsburg mağlubiyeti ve Hamburg deplasmanında alınan beraberliğin ardından yeniden galibiyet yoluna dönmeyi amaçlıyor. Zirve yarışında 51 puanla iddiasını sürdüren Alman devi, form grafiği yükselen Hoffenheim karşısında hata yapmak istemiyor. 42 puanla ligde güçlü bir konumda bulunan Hoffenheim ise zorlu deplasmanda çıkışını sürdürmenin peşinde. Peki, Bayern Münih-Hoffenheim maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

Bayern Münih-Hoffenheim maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

BAYERN MUNIH-HOFFENHEIM MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Almanya Bundesliga'nın 21. haftasında oynanacak Bayern Münih-Hoffenheim maçı 8 Şubat 2026 Pazar günü saat 19.30'da başlayacak.

BAYERN MUNIH-HOFFENHEIM MAÇI HANGİ KANALDA?

Allianz Arena'da oynanacak Bayern Münih-Hoffenheim maçı S Sport Plus ve Tivibu Spor 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

BAYERN MUNIH-HOFFENHEIM MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Bayern Münih: Neuer, Stanisic, Upamecano, Kim, Davies, Pavlovic, Kimmich, Karl, Gnabry, Olise, Kane

Hoffenheim: Baumann, Coufal, Hranac, Ozan Kabak, Hajdari, Kramaric, Avdullahu, Prömel, Moerstedt, Toure, Asllani