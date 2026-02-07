Premier Lig'in 25. haftasında kritik bir mücadele yaşanacak. Küme düşme hattında son sırada bulunan Wolverhampton, sahasında Şampiyonlar Ligi yarışındaki Chelsea'yi ağırlıyor. Sadece 8 puanla ligde son sırada yer alan Wolves, taraftarının desteğiyle devlerden puan kopararak hayatta kalma mücadelesine devam etmek istiyor. Öte yandan Liam Rosenior yönetiminde çıkışa geçen ve 40 puanla 5. sıradaki Chelsea, deplasmanda kazanarak Avrupa kupalarındaki konumunu güçlendirmeyi planlıyor. Molineux Stadyumu'nda oynanacak kritik maçta her iki takım da farklı hedefler için sahaya çıkacak. İşte Wolverhampton-Chelsea maçının tarihi, saati ve yayın bilgileri...

Wolverhampton-Chelsea maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Molineux Stadyumu'ndaki Wolverhampton-Chelsea mücadelesi, iki takımın zıt hedefleri doğrultusunda büyük bir çekişmeye sahne olacak. Ev sahibi Wolverhampton'da teknik direktör Rob Edwards, Ocak ayı transfer dönemindeki ayrılıklar ve kaptan Toti Gomes'in sakatlığı nedeniyle kadro kurmakta zorlanırken, yeni transferler Angel Gomes ve Adam Armstrong'un ilk maçlarına çıkması bekleniyor. Konuk ekip Chelsea tarafında ise Liam Rosenior'un gelişiyle yakalanan üç maçlık galibiyet serisi, hafta içi Carabao Kupası'nda gelen Arsenal yenilgisiyle bir nebze gölgelense de ligdeki özgüven tam. Ligin son sırasındaki ekibin sergileyeceği direnç, Chelsea'nin zirve takibi için belirleyici olacak. İşte Wolverhampton-Chelsea maçı detayları..

Wolverhampton-Chelsea MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Premier Lig'in 25. haftasında oynanacak Wolverhampton-Chelsea mücadelesi, 7 Şubat 2026 Cumartesi günü oynanacak. Karşılaşmaya Molineux Stadyumu ev sahipliği yapacak. Zorlu müsabaka Türkiye saati ile 18.00'de başlayacak.

Wolverhampton-Chelsea MAÇI HANGİ KANALDA?

Heyecan dolu Wolverhampton-Chelsea karşılaşması beIN Sports 4 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Wolverhampton-Chelsea MUHTEMEL 11'LER

Wolverhampton: Sa; Mosquera, S. Bueno, Krejci; Tchatchoua, Andre, Mane, J. Gomes, H. Bueno; Hwang, Armstrong

Chelsea: Sanchez; James, Chalobah, Fofana, Cucurella; Caicedo, Fernandez; Estevao, Palmer, Garnacho; Pedro