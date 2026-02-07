CANLI İZLE | Real Sociedad-Elche maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

La Liga'da heyecan devam ediyor. 23. hafta kapanış maçında Real Sociedad, Anoeta Stadı'nda Elche ile karşı karşıya geliyor. 28 puanla 9. sırada bulunan Bask ekibi, son haftalardaki çıkışını sürdürerek Avrupa kupalarına yaklaşmak istiyor. Ev sahibi takım, taraftarının desteğiyle üç puan hedefliyor. Konuk Elche ise 24 puanla 13. sırada yer alıyor ve düşme hattından uzaklaşmak için puan arayışında. San Sebastian deplasmanı zor olsa da temsilcimiz puanla dönmeyi planlıyor. Real Sociedad-Elche maçının tarihi, saati ve yayın bilgileri haberimizde...

Real Sociedad-Elche maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Reale Arena'daki Real Sociedad-Elche mücadelesi, iki farklı oyun anlayışının çarpışmasına sahne olacak. Ev sahibi Real Sociedad'da teknik direktör Pellegrino Matarazzo, sakatlıkları süren Takefusa Kubo ve Brais Mendez gibi kilit isimlerin yokluğunda hücum hattında kaptan Mikel Oyarzabal ve Gonçalo Guedes'in yaratıcılığına güveniyor. Konuk ekip Elche tarafında ise Eder Sarabia yönetimindeki ekip, özellikle savunmadaki disiplinli görüntüsüyle dikkat çekiyor. Forvet hattında gol umudu olarak André Silva ve Rafa Mir gibi isimleri barındıran Elche, rakibinin vereceği boşlukları kontra ataklarla değerlendirerek sürpriz arayacak. İşte Real Sociedad-Elche maçı detayları...

Real Sociedad-Elche MAÇI NE ZAMAN?

İspanya La Liga'nın 23. haftasındaki kritik randevu, 7 Şubat 2026 Cumartesi günü oynanacak.

Real Sociedad-Elche MAÇI SAAT KAÇTA?

Reale Arena'da oynanacak müsabakanın başlama saati Türkiye saati ile 23.00 olarak belirlendi. Karşılaşmayı hakem Jose Luis Guzman Mansilla yönetecek.

Real Sociedad-Elche MAÇI HANGİ KANALDA?

Puan cetvelinde tüm dengeleri değiştirebilecek bu mücadele, S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak futbolseverlerle buluşacak.

Real Sociedad-Elche MUHTEMEL 11'LER

Real Sociedad: Remiro; Aramburu, Martin, Zubeldia, Gomez; Gorrotxategi, Soler; Guedes, Sucic, Martin; Oyarzabal

Elche: Pena; Chust, Affengruber, Bigas; Pedrosa, Febas, Aguado, Valera; Capeda; Silva, Rodriguez