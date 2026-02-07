Ara transfer döneminde 2 yıl önce rekor satış bedeliyle Sacha Boey'i Bayern Münih'e gönderen Galatasaray, Fransız oyuncuyu kiralık olarak tekrar renklerine bağladı.

Transferin ardından Bayern Münih Teknik Direktörü Vincent Kompany açıklamalarda bulundu. Boey'in talihsiz bir süreç geçirdiğini belirten Belçikalı teknik adam, "Onun için biraz talihsiz oldu. Bence her şeyi birbirine karıştırmamalıyız. İyi bir dönemindeydi ama ne yazık ki tam ters bir anda hastalandı ve neredeyse sekiz hafta sahalardan uzak kaldı. Sağ bekte oynayabilen Laimer ve Stanisic var. Bu yüzden Sacha ile bu kararı aldık. Ona en iyisini diliyorum çünkü önündeki dört, beş, altı ayı futbol kalitesini yeniden gösterebileceği ve oyundan keyif alabileceği bir dönem olarak hak ediyor." ifadelerini kullandı.

PERFORMANSI

Bayern Münih'te geçirdiği iki sezon boyunca toplamda 38 maçta görev alan Sacha Boey, 1 gol ve 5 asistlik performans sergiledi. 25 yaşındaki oyuncunun Alman kulübü ile 2028 sonuna kadar sözleşmesi bulunuyor.