Sevilla-Girona maçı detayları: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

La Liga'nın 23. haftasında Sevilla ile Girona arasında oynanacak kritik maç, her iki takım için de büyük önem taşıyor. 24 puanla 15. sırada bulunan Sevilla, taraftarları önünde çıkacağı bu maçta istikrarsız gidişatına son vermek ve alt sıralardan uzaklaşmak istiyor. 25 puanla 12. sırada yer alan Girona ise geçen sezonki performansını yakalayamasa da ilk 10'a girme hedefini sürdürüyor. Puan cetvelinde sadece 1 puanlık farkla ayrılan iki takım arasındaki mücadele, haftanın en dengeli ve heyecanlı karşılaşmalarından biri olarak dikkat çekiyor. Sevilla-Girona maçının tarihi, saati ve yayın bilgileri haberimizde...