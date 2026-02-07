Fulham-Everton CANLI İZLE: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Premier Lig'de kritik bir üst sıra mücadelesi yaşanıyor. Fulham ile Everton, 34 puanla eşit durumda oldukları tabloda birbirlerinden ayrılmak için Craven Cottage'da kozlarını paylaşacak. Marco Silva'nın ekibi, iç saha avantajını kullanarak rakibini geride bırakmayı hedeflerken, David Moyes yönetimindeki Everton ise Londra deplasmanından galibiyetle dönerek ilk 6 hedefine yaklaşmak istiyor. Her iki takım için de hayati önem taşıyan bu karşılaşma, ligde kalan haftalarda üst sıralara tırmanma yarışında belirleyici olabilir. Fulham'ın son haftalardaki istikrarlı performansı ile Everton'ın Moyes ile yakaladığı çıkış formunun çarpışacağı maç, futbolseverler tarafından merakla bekleniyor. Peki Fulham-Everton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte maç öncesi tüm detaylar ve karşılaşmanın muhtemel 11'leri...