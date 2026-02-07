Burnley-West Ham United maçı yayın bilgisi: Saati, kanalı ve ilk 11'leri!

Premier Lig'in kritik alt sıra mücadelesinde Burnley ile West Ham United karşı karşıya geliyor. Küme düşme hattında bulunan iki köklü kulüp, 25. hafta maçında hayati öneme sahip 3 puan için mücadele edecek. 15 puanla 19. sırada yer alan Burnley, sahasında 20 puanla 18. sıradan takip eden West Ham'i ağırlıyor. Her iki takım için de puan kaybı lüks olmayan bu maç, sezon sonuna doğru kader belirleyici bir dönüm noktası olacak. Burnley-West Ham United maçının tarihi, saati ve yayın bilgileri haberimizde.