Samsunspor-Trabzonspor maçı sata kaçta, hangi kanalda, canlı nasıl izlenir? (Muhtemel 11'ler)

Samsunspor-Trabzonspor maçı canlı nasıl izlenir? Trabzonspor, şampiyonluk yarışında Galatasaray’ın yedi puan gerisinde yer alıyor. Ev sahibi Samsunspor ise orta sıralarda bulunuyor. Cumartesi günü oynanacak bu mücadeleyi hangi kanaldan canlı izleyebilirsiniz ve saat kaçta başlaması planlanıyor?

Samsunspor-Trabzonspor maçını takip etmek için tıklayın...

Cumartesi günü 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak bu Süper Lig mücadelesinde, Trabzonspor şampiyonluk yarışını sürdürmek isterken, Samsunspor orta sıralarda puanlarını artırmaya çalışacak. Maçı canlı izlemek için hangi kanala yönelmelisiniz ve saat kaçta başlıyor? Detaylar ASPOR.com'da...

SAMSUNSPOR-TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Karadeniz derbisi, 7 Şubat 2026 Cumartesi günü (bu akşam) Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak.

SAMSUNSPOR-TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Samsunspor Trabzonspor karşılaşması saat 20.00'de başlayacak.

MAÇIN HAKEMİ KİM OLACAK?

Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak müsabakayı Alper Akarsu yönetecek. Akarsu'nun yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ile Candaş Elbil yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Gürcan Hasova olacak.

SAMSUNSPOR-TRABZONSPOR MAÇI VAR HAKEMİ KİM?

Karadeniz derbisinde Adnan Deniz Kayatepe VAR, Hakan Yemişken de AVAR olarak görev alacak.

SAMSUNSPOR-TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Samsunspor-Trabzonspor derbisi, Süper Lig'in resmi yayıncısı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak futbolseverlerle buluşacak.

SAMSUNSPOR-TRABZONSPOR MAÇINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ