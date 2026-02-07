Premier Lig'in 25. haftasında Bournemouth ile Aston Villa kozlarını paylaşıyor. Andoni Iraola yönetimindeki Bournemouth, son performansıyla göz dolduruyor. Ev sahibi, son 4 maçta Tottenham ve Liverpool gibi dev takımları devirerek 10 puan topladı ve 33 puanla 12. sıraya yükseldi. Karşılarında ise şampiyonluk yarışında 46 puanla 3. sırada yer alan Aston Villa var. Unai Emery'nin ekibi, Brentford'a aldığı sürpriz yenilginin ardından toparlanmak için bu deplasman galibiyetine ihtiyaç duyuyor. Maçın tarihi, saati ve yayın bilgileri merak ediliyor. İşte Bournemouth-Aston Villa maçının detayları...

Bournemouth-Aston Villa maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Vitality Stadyumu'ndaki Bournemouth-Aston Villa mücadelesi, iki taktik dehası Andoni Iraola ve Unai Emery'yi karşı karşıya getiriyor. Ev sahibi Bournemouth'ta kilit isimler Tyler Adams, Justin Kluivert ve Marcus Tavernier sakatlıkları nedeniyle forma giyemezken, yeni transfer Rayan'ın mücaedelede süre alması bekleniyor. Konuk ekip Aston Villa tarafında Amadou Onana'nın iyileşerek takıma dönmesi, zirve yarışında kritik bir öneme sahip olan bu maç öncesi teknik heyetin elini güçlendirdi. Ancak John McGinn ve Youri Tielemans gibi orta sahanın önemli isimlerinin yokluğu Villa için en büyük dezavantaj olarak öne çıkıyor. İşte Bournemouth - Aston Villa maçı detayları...

Bournemouth-Aston Villa MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Premier Lig'in 25. haftasında oynanacak Bournemouth-Aston Villa mücadelesi, 7 Şubat 2026 Cumartesi günü oynanacak. Karşılaşmaya Vitality Stadyumu ev sahipliği yapacak. Zorlu müsabaka Türkiye saati ile 18.00'de başlayacak.

Bournemouth-Aston Villa MAÇI HANGİ KANALDA?

Heyecan dolu Bournemouth-Aston Villa karşılaşması beIN Sports MAX 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Bournemouth-Aston Villa MUHTEMEL 11'LER

Bournemouth: Petrovic; Smith, Hill, Senesi, Truffert; Scott, Cook; Jimenez, Kroupi, Adli; Evanilson

Aston Villa: Martinez; Cash, Konsa, Torres, Maatsen; Onana, Luiz; Sancho, Rogers, Buendia; Abraham