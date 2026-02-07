CANLI İZLE | Rayo Vallecano-Real Oviedo maçı saat kaçta, hangi kanalda?

La Liga'da kalme mücadelesi veren Rayo Vallecano ile Real Oviedo, 23. hafta maçında karşı karşıya geliyor. Madrid temsilcisi Rayo Vallecano, 22 puanla 18. sırada yer alırken, kendi sahasında taraftarı önünde kritik bir galibiyet arıyor. Galibiyet hasretine son vermek isteyen ev sahibi ekip, puanları toparlayarak küme düşme hattından uzaklaşmayı hedefliyor. Konuk ekip Real Oviedo ise 16 puanla ligin dibinde mücadele ediyor ve deplasmanda alacağı her puan ligde kalma umutları için hayati önem taşıyor. Her iki takım için de büyük önem taşıyan bu mücadelede kazanan taraf, küme düşme hattından uzaklaşma şansı yakalayacak. Rayo Vallecano-Real Oviedo maçının yayın saati, kanalı ve detayları haberimizde...