Al Qadsiah - Al Fateh maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Al Qadsiah - Al Fateh maçı izle

Suudi Arabistan Pro Lig'de heyecan tavan yapıyor! Al Qadsiah ile Al Fateh, kritik bir karşılaşmada kozlarını paylaşacak. Futbolseverler şimdiden "Al Qadsiah - Al Fateh maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?" sorularını araştırıyor. Peki, Al Qadsiah – Al Fateh maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

AL QADSIAH-AL FATEH MAÇI NE ZAMAN?

Al Qadsiah-Al Fateh Maçı, 7 Şubat Cumartesi günü oynanacak.

AL QADSIAH-AL FATEH MAÇI SAAT KAÇTA?

Al Qadsiah-Al Fateh maçı, saat 20:30'da başlayacak.

AL QADSIAH-AL FATEH MAÇI HANGİ KANALDA?

Al Qadsiah-Al-Fateh SC maçının canlı takibini www.aspor.com.tr'den yapabilirsiniz.

