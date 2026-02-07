Haberler Futbol Haberleri Kenan Yıldız beklediği sözleşmeyi alacak! İşte kazanacağı ücret

Kenan Yıldız beklediği sözleşmeyi alacak! İşte kazanacağı ücret Serie A'da Juventus forması giyen milli futbolcumuz Kenan Yıldız'ın sözleşmesi hakkında karar verildi. İtalyan ekibi ile bir süredir yeni kontratı için görüşme halinde olan ve bu süreçte kendisine gelen teklifleri reddeden 20 yaşındaki kanat oyuncusu, takımın tavan maaşı alan oyuncusu olacak. İşte ayrıntılar...







İtalya devlerinden Juventus'ta forma giyen milli futbolcumuz Kenan Yıldız ile ilgili beklenen gelişme sonunda yaşandı. 20 yaşındaki yıldız oyuncuya Avrupa devlerinin ilgisi artarken Serie A ekibi, imzalanacak yeni sözleşme ile birlikte Kenan'ın maaşında yapılacak olan iyileştirmede kararını verdi.

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre milli yıldızın sözleşmesi 2030 yılına kadar uzatılacak. Performansı ve takımdaki rolü ile Juventus'ta vazgeçilmez hale gelen Kenan Yıldız, yapılacak olan maaş iyileştirmesi ile birlikte takımın en çok kazanan futbolcusu olacak.