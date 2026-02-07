Kenan Yıldız beklediği sözleşmeyi alacak! İşte kazanacağı ücret
Serie A'da Juventus forması giyen milli futbolcumuz Kenan Yıldız'ın sözleşmesi hakkında karar verildi. İtalyan ekibi ile bir süredir yeni kontratı için görüşme halinde olan ve bu süreçte kendisine gelen teklifleri reddeden 20 yaşındaki kanat oyuncusu, takımın tavan maaşı alan oyuncusu olacak. İşte ayrıntılar...
İtalya devlerinden Juventus'ta forma giyen milli futbolcumuz Kenan Yıldız ile ilgili beklenen gelişme sonunda yaşandı. 20 yaşındaki yıldız oyuncuya Avrupa devlerinin ilgisi artarken Serie A ekibi, imzalanacak yeni sözleşme ile birlikte Kenan'ın maaşında yapılacak olan iyileştirmede kararını verdi.
La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre milli yıldızın sözleşmesi 2030 yılına kadar uzatılacak. Performansı ve takımdaki rolü ile Juventus'ta vazgeçilmez hale gelen Kenan Yıldız, yapılacak olan maaş iyileştirmesi ile birlikte takımın en çok kazanan futbolcusu olacak.
TAVAN MAAŞI ALACAK
Yeni sözleşmenin imzalanmasının ardından yıldız kanat oyuncusunun maaşı 1,7 milyon Euro'dan takımda tavan maaş olarak belirlenen miktara, 6 milyon Euro'ya çıkacak.
U19 takımında başladığı Juventus'ta zirveye adım adım tırmanan ve şu anda Avrupa futbolunun geleceği en parlak genç futbolcuları arasında gösterilen Kenan, Serie A ekibine olan bağlılığı ve yeni sözleşme görüşmelerindeki sabırlı tavrı ile takdir topladı.
TEKLİFLERİ DÜŞÜNMEDEN REDDETTİ
2005 doğumlu oyuncunun kendisine teklif sunan Real Madrid ve Chelsea'yi reddettiği aktarıldı.