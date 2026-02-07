Arsenal-Sunderland maçı izle: Ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda?

Premier Lig'in 25. haftasında lider Arsenal, Emirates Stadyumu'nda Sunderland'ı ağırlıyor. 53 puanla zirvede yer alan ev sahibi, Manchester City'nin 6 puan gerisinde kalan en yakın rakibi önünde avantajını korumak istiyor. Mikel Arteta yönetimindeki Arsenal, taraftarı önünde kazanarak şampiyonluk yolunda kritik bir adım atmayı hedefliyor. Karşısında ise ligin sürpriz takımlarından Sunderland var. 36 puanla 8. sırada yer alan konuk takım, sergilediği etkileyici futbolla dikkat çekerken Avrupa kupaları için mücadele ediyor. Zorlu Londra deplasmanında puan alma hedefiyle sahaya çıkacak olan konuk ekip, lider Arsenal'e karşı sürpriz peşinde. Premier Lig'in heyecan dolu mücadelesinde Arsenal-Sunderland maçının yayın saati, kanalı ve tüm detayları haberimizde...