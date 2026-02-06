Al Nassr evinde Al Ittihad'ı mağlup etti! En Nesyri'den kötü başlangıç

Suudi Arabistan Pro Lig 21. hafta karşılaşmasında Al Nassr sahasında Al Ittihad'ı ağırladı. Ev sahibi takım maçı 2-0 kazandı. Fenerbahçe'den ayrılan ve Al Ittihad'a transfer olan Youssef En-Nesyri yeni takımıyla ilk mücadelesine çıktı. En-Nesyri, 90 dakika sahada kaldı ancak takımına gol veya asist katkısı sağlayamadı.

Al Nassr, Suudi Arabistan Pro Lig 21. hafta maçında Al Ittihad'ı sahasında 2-0 mağlup etti. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 84. dakikada Sadio Mane ve 90+6. dakikada Angelo Gabriel kaydetti.

Al Nassr'da Cristiano Ronaldo maç kadrosunda yer almadığı için forma giyemedi.

Bu karşılaşmayla birlikte Al Nassr 49 puana yükseldi ve 1 puan geriden zirveyi takibini sürdürdü. Al Ittihad ise 34 puanda kaldı.