Atletico Madrid, Ademola Lookman'ı kadrosuna kattı

İspanyol ekibinden yapılan açıklamada, Nijeryalı oyuncuyla 30 Haziran 2030'a kadar sözleşme imzalandığını belirtilerek, "28 yaşında, çok yönlü ve dinamik bir sağ ayaklı oyuncu olan bu isim, hem ikinci forvet hem de kanat oyuncusu olarak her iki tarafta da oynayabiliyor; içeriye doğru kat ederek veya doğal pozisyonunda kalarak hızını ve top sürme yeteneğini en iyi şekilde kullanıyor." ifadesine yer verildi.

Kariyerinde Charlton, Everton, Leipzig, Fulham, Leicester City ve Atalanta forması giyen Lookman, 2023/24 sezonunda Atalanta ile UEFA Avrupa Ligi Kupası'nı kazandı.

İspanyol basınına göre, Atletico Madrid bu transfer için İtalyan ekibine 35 milyon avro bonservis bedeli ödeyecek.