Ve Fatih Terim geri dönüyor! Günün bomba iddiası

Ve Fatih Terim geri dönüyor! Günün bomba iddiası

Türk futbolunun efsane teknik direktörü Fatih Terim ile ilgili çarpıcı bir gelişme yaşandı. 72 yaşındaki deneyimli hocanın, eski takımına geri dönebileceği öğrenildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri