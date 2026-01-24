Pendikspor - BB Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Trendyol 1. Lig’de Pendikspor ile BB Erzurumspor karşı karşıya geliyor. Futbolseverler, “Pendikspor Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?” sorularının yanıtını merak ediyor. Kritik mücadele öncesinde iki takım da ligde üst sıralara yaklaşmak için sahaya galibiyet hedefiyle çıkacak. Pendikspor ev sahibi avantajını kullanmak isterken, Erzurumspor ise deplasmandan puan veya puanlarla dönmeyi amaçlıyor.