Pendikspor - BB Erzurumspor maçı canlı izle!
Trendyol 1. Lig'de heyecan Pendikspor - BB Erzurumspor maçıyla devam ediyor. "Pendikspor Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusu Google'da en çok aranan konular arasında yer alıyor. Ev sahibi Pendikspor taraftarı önünde avantaj yakalamak isterken, Erzurumspor ise deplasmanda sürpriz yapmayı hedefliyor. Kritik karşılaşmanın yayın saati, kanal bilgisi ve maç detayları futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor.
PENDİKSPOR-BB ERZURUMSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Siltaş Yapı Pendikspor ile BB Erzurumspor arasındaki Trendyol 1. Lig karşılaşması, 24 Ocak 2026 Cumartesi günü saat 19.00'da oynanacak. Mücadelede hakem Ayberk Demirbaş düdük çalacak.
PENDİKSPOR-BB ERZURUMSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Karşılaşma TRT Spor ekranlarında canlı yayınlanacak. Siltaş Yapı Pendikspor-BB Erzurumspor maçının canlı takibini www.aspor.com.tr'den yapabilirsiniz.
PENDİKSPOR - BB ERZURUMSPOR MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN