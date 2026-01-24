MAÇ BİLGİLERİ | Bournemouth-Liverpool maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

Premier Lig'in 23. haftasında kritik bir mücadele yaşanıyor. Liverpool, deplasmanda Bournemouth ile karşı karşıya geliyor. Ligde son 4 maçta beraberlik serisine takılan ve 36 puanla 4. sırada yer alan Arne Slot yönetimindeki Liverpool, şampiyonluk yarışında geri kalmamak için sahaya galibiyetten başka bir sonuçla çıkmama parolasıyla çıkıyor. Karşısında ise 27 puanla 15. sırada bulunan ve son 14 maçında sadece 1 galibiyet alabilen Bournemouth var. Ev sahibi ekip, düşme hattından uzaklaşmak için dev rakip karşısında sürpriz peşinde koşuyor. Maçın tarihi, saati ve yayın bilgileri merak ediliyor. İşte Bournemouth-Liverpool maçı detayları...