Fulham-Brighton maçı hangi kanalda? Ne zaman ve saat kaçta?

Premier Lig'in 23. haftasında Fulham ile Brighton & Hove Albion arasında kritik bir mücadele yaşanacak. Craven Cottage'da oynanacak karşılaşmada ev sahibi Fulham, geçen hafta Leeds deplasmanında aldığı yenilginin acısını taraftarları önünde çıkarmak istiyor. 31 puanla 11. sırada yer alan Fulham, Brighton karşısında galibiyet alarak üst sıralara tırmanmayı hedefliyor. Konuk ekip Brighton ise 30 puanla 12. sırada bulunuyor ve 'geri dönüş uzmanı' lakabını bu maçta da kanıtlamak istiyor. Londra deplasmanlarında zorlanmasına rağmen, Brighton bu sezon gösterdiği performansla rakibini devirip puan cetvelinde Fulham'ın önüne geçmeyi planlıyor. İki takım arasındaki puan farkının sadece 1 olması, maçı daha da heyecanlı kılıyor. İşte Fulham-Brighton maçının tarihi, saati ve yayın bilgileri...