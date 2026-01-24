Burnley-Tottenham maçı izle: Başlama saati ve canlı yayın kanalı!

Premier Lig'in 23. haftasında Burnley ile Tottenham Hotspur arasında kritik bir mücadele yaşanıyor. Küme düşme hattında 14 puanla mücadele eden Burnley, Liverpool'dan aldığı moral dolu beraberlikle sahasında büyük bir sürprize imza atmak istiyor. Öte yandan sezon başı şampiyonluk favorisi Tottenham, hayal kırıklığı yaratan lig performansının ardından 27 puanla 14. sıraya kadar geriledi. Ancak Spurs, Şampiyonlar Ligi'nde Borussia Dortmund'u 2-0 mağlup ederek morali yerine getirdi ve bu galibiyetin momentumunu ligde de sürdürmek istiyor. Burnley'nin ev sahibi avantajı ile Tottenham'ın yıldız kadrosu arasındaki bu mücadele, her iki takım için de farklı sebeplerle hayati önem taşıyor. İşte maçın yayın bilgileri...