İtalya Serie A'da haftanın önemli mücadelelerinden birinde Parma ile Genoa kozlarını paylaşıyor. Lig sıralamasını yakından ilgilendiren karşılaşma öncesinde sporseverler, Parma – Genoa maçının yayın bilgilerini araştırmaya başladı. Karşılaşmayı canlı izlemek isteyen futbol tutkunları, maçın saat kaçta başlayacağını, hangi kanalda yayınlanacağını ve yayının şifreli olup olmadığını merak ediyor. İşte Serie A Parma – Genoa maçına ilişkin canlı yayın saati ve kanal detayları…
PARMA-GENOA MAÇI HANGİ GÜN?
Parma-Genoa maçı, 18 Ocak Pazar günü oynanacak.
PARMA-GENOA MAÇI SAAT KAÇTA?
Parma-Genoa maçı, saat 14:30'da başlayacak.
PARMA-GENOA MAÇI NEREDE OYNANACAK?
Parma ve Genoa'nın, karşı karşıya geleceği İtalya Serie A maçı, Parma'da, Ennio Tardini Stadyumu'nda oynanacak.
PARMA VS GENOA MAÇI HANGİ KANALDA?
Parma ile Genoa arasındaki İtalya Serie A maçı, S Sport Plus kanalında canlı yayınlanacak.
PARMA VS GENOA MAÇI CANLI TAKİP ET