Serie A’da kritik randevu: Parma – Genoa maçı ne zaman, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İtalya Serie A’da heyecan tüm hızıyla sürerken Parma ile Genoa karşı karşıya geliyor. Ligde kritik puan mücadelesine sahne olacak karşılaşma öncesinde futbolseverler, “Parma-Genoa maçı hangi kanalda yayınlanacak, saat kaçta başlayacak?” sorularına yanıt arıyor. Mücadeleyi canlı izlemek isteyen taraftarlar için yayıncı kuruluş, maç saati ve şifreli olup olmadığına dair tüm detaylar merak konusu oldu. İşte Parma – Genoa maçına dair canlı yayın bilgileri ve karşılaşma saati…