Serie A'nın 21. haftasında dev maç! Küme düşme hattıyla mücadele eden Cagliari, kendi evinde şampiyonluk yarışındaki Juventus'u ağırlıyor. 19 puanla 16. sırada bulunan ev sahibi ekip, taraftarının desteğiyle puan almak için sahaya çıkarken, 39 puanla 4. sırada yer alan ve lider Inter'i kovalayan Juventus ise deplasmanda galibiyetten başka bir sonuç düşünmüyor. Luciano Spalletti yönetimindeki konuk takım, son haftalardaki performansını sürdürerek üst sıralardaki yerini korumak istiyor. Cagliari ise evinde güçlü bir direnç göstererek ligde kalma mücadelesinde kritik puanlar toplamayı hedefliyor. Maçın saati, yayın bilgileri ve muhtemel 11'ler haberimizde.

Unipol Domus Stadyumu'ndaki Cagliari-Juventus randevusu, her iki takımın da taktiksel disipliniyle ön plana çıkacağı bir 90 dakika vaat ediyor. Ev sahibi Cagliari'de Alessandro Deiola ve Michael Folorunsho gibi önemli isimlerin sakatlıkları hücum rotasyonunu daraltsa da, Beşiktaş'tan transfer edilen genç yetenek Semih Kılıçsoy ve formda Sebastiano Esposito gol yollarındaki en büyük umutlar olacak. Konuk ekip Juventus cephesinde ise milli yıldızımız Kenan Yıldız, bu sezon sergilediği 7 gol ve 4 asistlik performansla takımın hücumdaki lideri konumunda. Dusan Vlahovic ve Francisco Conceiçao gibi kilit isimlerin tam hazır olmaması nedeniyle Spalletti'nin hücum hattında Jonathan David ve Kenan Yıldız ikilisine güvenmesi bekleniyor. Savunmada Gleison Bremer'in liderliği, Cagliari'nin kontratak tehdidine karşı Juve'nin en büyük güvencesi olacak. İşte maç bilgileri...

Cagliari-Juventus MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Cagliari-Juventus maçı, 17 Ocak Cumartesi günü, Türkiye saati ile 22.45'te başlayacak.

Cagliari-Juventus MAÇI HANGİ KANALDA?

Davide Massa'nın düdüğüyle start alacak karşılaşma, S Sport Plus, S Sport 2, Tivibu Spor 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Cagliari-Juventus MUHTEMEL 11'LER

Cagliari: Caprile; Zappa, Mina, Luperto; Palestra, Adopo, Prati, Mazzitelli, Idrissi; Esposito; Kılıçsoy

Juventus: Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly; McKennie, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Miretti, Yıldız; David