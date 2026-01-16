CANLI SKOR ANA SAYFA
2
Aspor Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'nin Alanyaspor mesaisi başladı! F.Bahçe'nin Alanyaspor mesaisi başladı! 13:34
Beşiktaşlı Ndidi'ye La Liga kancası! Beşiktaşlı Ndidi'ye La Liga kancası! 13:19
Torreira'nın menajerinden flaş açıklama! Torreira'nın menajerinden flaş açıklama! 12:32
Tammy Abraham Premier Lig yolcusu! Tammy Abraham Premier Lig yolcusu! 10:55
PSG'den Fabian Ruiz kararı! PSG'den Fabian Ruiz kararı! 10:31
Szymanski'ye bir talip de İspanya'dan! Szymanski'ye bir talip de İspanya'dan! 09:48
Daha Eski
Fenerbahçe'ye süper forvet! Fenerbahçe'ye süper forvet! 09:26
"Gösterdiği performansla 'İlk 11 benim hakkım' dedi" "Gösterdiği performansla 'İlk 11 benim hakkım' dedi" 08:51
En Nasyri'nin talipleri artıyor! En Nasyri'nin talipleri artıyor! 01:13
Sergen Yalçın'dan flaş transfer açıklaması! Sergen Yalçın'dan flaş transfer açıklaması! 01:13
G.Saray için flaş iddia! Yeni orta saha Çizme'den G.Saray için flaş iddia! Yeni orta saha Çizme'den 01:13
Victor Osimhen için Asamoah Gyan'dan flaş transfer önerisi! Victor Osimhen için Asamoah Gyan'dan flaş transfer önerisi! 01:13
Monaco-Lorient maçı saat kaçta?
Pisa-Atalanta maçı detayları!
Süper Loto sonuçları belli oldu! 15 Ocak
Tüm vücut geliştirme hareketleri