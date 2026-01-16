Real Madrid'de oynayan milli futbolcumuz Arda Güler hakkında önemli transfer gelişmeleri yaşanıyor. İngiliz basınında yer alan o habere göre Premier Lig devi Arsenal, Güler için o tarihte yeniden nabız yokladı. Xabi Alonso'nun ayrılığının ise Arda Güler'in kararını değiştirebileceği öne sürüldü. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Real Madrid'de oynayan milli futbolcumuz Arda Güler hakkında önemli gelişmeler yaşanıyor. Güler'in ismi transfer iddialarında yer almaya devam ediyor.

Son olarak Teknik Direktör Xabi Alonso'nun Real Madrid'den ayrılması ile birlikte Arda Güler'in ismi yeniden Arsenal ile transfer iddialarında yer almaya başladı.

İngiliz basınından The Standard'ın İspanyol basınından derlediği o habere göre Arsenal, 2025 yılının Aralık ayında Arda Güler için yeniden nabız yokladı ancak oyuncunun çevresinden "Madrid'in tutmak istediği bir oyuncu" cevabını aldı.

Haberin devamında ise milli futbolcunun geleceği konusunda şüpheler yaşadığı, özellikle Real Madrid'in yeni teknik direktörü Álvaro Arbeloa'nın planlarında kendisine nasıl bir yer bulacağı konusunda kafasının karışık olduğu vurgulandı.

