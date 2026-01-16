La Liga'nın 20. haftasında heyecan dorukta! Espanyol, evinde Girona'yı ağırlayarak Şampiyonlar Ligi yarışındaki iddiasını sürdürmeyi hedefliyor. Manolo Gonzalez yönetimindeki ev sahibi ekip, 34 puanla 5. sırada bulunuyor ve bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekiyor. RCDE Stadium'da oynanacak kritik mücadelede Espanyol, galibiyetle üst sıralarla arasındaki farkı kapatmak istiyor. Öte yandan 21 puanla 13. sırada yer alan Girona, Míchel yönetiminde istikrarsız bir sezon geçiriyor. Geçen sezonun sürpriz ekibi, bu derbiyi kazanarak yeniden yükselişe geçmek niyetinde. Bölge rekabetinin ateşini yükseltecek bu karşılaşmada her iki takım da 3 puan için mücadele edecek. Espanyol-Girona maçının yayın bilgileri haberimizde...

Espanyol-Girona maçını canlı takip etmek için tıklayın...

RCDE Stadyumu'nda çalacak olan düdük, La Liga'da haftanın en çekişmeli maçlarından birini başlatacak. Ev sahibi Espanyol'da sakatlığı bulunan as forvet Javi Puado'nun yokluğu can sıksa da, bu sezon 6 golle takımı sırtlayan Pere Milla hücum hattının en büyük güvencesi olacak. Konuk ekip Girona cephesinde ise sakatlık ve cezalar nedeniyle kadro kurmakta zorlanan Míchel; Donny van de Beek, Azzedine Ounahi ve cezalı Lass Kourouma'dan yoksun bir kadroyla sahada olacak. Buna rağmen Ukraynalı yıldız Viktor Tsygankov ve yeni golcü Vladyslav Vanat'ın formu, Girona'yı deplasmanda her an tehlikeli kılıyor. İşte Espanyon-Girona maçının yayın bilgileri...

Espanyol-Girona MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Espanyol-Girona maçı, 16 Ocak Cuma günü Türkiye saati ile 23.00'te başlayacak.

Espanyol-Girona MAÇI HANGİ KANALDA?

RSCDE Stadyumu'ndaki Espanyol-Girona mücadelesi, S Sport Plus, Tivibu Spor 4 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Espanyol-Girona MUHTEMEL 11'LER

Espanyol: Dmitrovic; El Hilali, Calero, Cabrera, Romero; Terrats, Exposito, Lozano, Dolan; Fernandez, Milla

Girona: Gazzaniga; Rincon, Reis, Blind, Moreno; Tsygankov, Martinez, Lemar, Martin, Gil; Vanat