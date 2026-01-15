Canlı izle | Como-Milan maçı saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler

Serie A'da haftanın dev randevusu Como-Milan maçında sahne alıyor. Cesc Fabregas'ın çalıştırdığı Como, 34 puanla 6. sırada yer alırken, estetik futbol anlayışıyla dikkat çekiyor. Ev sahibi ekip, taraftarı önünde AC Milan'ı yenerek Avrupa kupalarına giden yolda kritik bir adım atmak istiyor. Öte yandan 40 puanla lider Inter'in ardından ikinci sırada bulunan Milan, Massimiliano Allegri yönetiminde son iki maçta aldığı beraberliklerle kaybettiği puanları telafi etme peşinde. İtalya'nın en fazla topa sahip olan takımlarından Como ile ligin en golcü hücum hatlarından birine sahip Milan arasındaki mücadele, hem taktik düellolar hem de yıldız futbolcuların performanslarıyla sezonun en önemli karşılaşmalarından biri olmaya aday. Peki Como-Milan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?