Lazio-Atalanta maçı izle: Ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda?

İtalya Kupası yarı final ilk maçında Lazio ile Atalanta bu akşam Stadio Olimpico'da karşı karşıya geliyor. Maurizio Sarri yönetimindeki Lazio, evinde finale giden yolda kritik bir avantaj yakalamak için mücadele edecek. Şampiyonlar Ligi'nde başarılı performans göstererek son 16 turuna yükselen Atalanta ise deplasmanda kayıpsız dönmeyi hedefliyor. Rövanş maçı öncesi büyük önem taşıyan bu karşılaşma, İtalyan futbolunun iki güçlü ekibini bir araya getiriyor. Peki, Lazio-Atalanta maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda?