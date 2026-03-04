Hamburg-Bayer Leverkusen maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda?

Bundesliga'nın 24. haftasında Hamburg ile Bayer Leverkusen arasında oynanacak kritik karşılaşma, her iki takım için de sezonun kaderini belirleyecek. Düşme hattından kurtulmak için puan arayışında olan Hamburg 26 puanla zor günler geçirirken, Avrupa kupalarına katılım hedefleyen Bayer Leverkusen 40 puanla 6. sırada yer alıyor. Peki, Hamburg-Bayer Leverkusen maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda?