Leipzig-Freiburg maçı CANLI YAYIN İZLE | Saat kaçta, hangi kanalda?

RB Leipzig - Freiburg karşılaşması, futbolseverler tarafından merakla bekleniyor. 29 puanla 4. sırada yer alan ve lider Bayern Münih'i yakından takip eden RB Leipzig, kendi evinde mutlak galibiyet hedefliyor. Ole Werner yönetimindeki takım, geçen hafta St. Pauli maçının kar yağışı sebebiyle ertelenmesiyle ekstra dinlenme avantajı elde etti. Karşılarında ise 23 puanla 8. sırada bulunan ve son haftalarda çıkış yakalayan Freiburg var. Julian Schuster'in çalıştırdığı konuk ekip, Avrupa kupalarına katılım hayalini sürdürmek için deplasmanda puan almak istiyor. Her iki takım için de kritik öneme sahip bu mücadelede kazanan taraf, hedeflerine bir adım daha yaklaşacak. Peki Leipzig-Freiburg maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?