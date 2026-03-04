İngiltere Premier Lig'in 29. haftasında şampiyonluk yarışını sürdüren Manchester City, ligde kalma mücadelesi veren Nottingham Forest ile sahasında 2-2 berabere kaldı.

Karşılaşmada perdeyi ev sahibi ekip açtı. Manchester City, 31. dakikada Antoine Semenyo'nun golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarıyı avantajlı tamamladı.

İkinci yarıda oyuna denge geldi. Nottingham Forest, 56. dakikada Morgan Gibbs-White'ın golüyle skoru 1-1'e getirdi. Ancak Manchester City'nin yanıtı gecikmedi; 62. dakikada Rodri ağları havalandırarak takımını yeniden öne taşıdı: 2-1.

Konuk ekip mücadeleyi bırakmadı. 76. dakikada Elliott Anderson'un kaydettiği golle Nottingham Forest skoru 2-2'ye getirdi ve maç bu sonuçla tamamlandı.

Aynı akşam Arsenal'in kazanmasının ardından puan kaybı yaşayan Manchester City, 60 puana ulaştı ancak bir maçı eksik olmasına rağmen liderin 7 puan gerisine düştü. Nottingham Forest ise puanını 28'e yükseltti.