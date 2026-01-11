İspanya Süper Kupa finalinde futbol dünyasının iki devi Barcelona ile Real Madrid karşı karşıya geliyor. Hansi Flick yönetiminde istikrarlı bir performans sergileyen Barcelona, bu büyük finali kazanarak müzesine yeni bir kupa eklemenin peşinde. Xabi Alonso’nun çalıştırdığı Real Madrid ise kupayı kazanmak için sahada yer alıyor. Dev müsabakayı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz... | Son dakika spor haberleri

İspanya Süper Kupa finali ezeli rakipler Barcelona ile Real Madrid'i bir kez daha dev bir randevuda buluşturuyor. Hansi Flick yönetiminde son dönemde başarılı bir grafik çizen Barcelona, bu finali kazanarak kupa koleksiyonuna bir yenisini eklemek istiyor. Xabi Alonso önderliğindeki Real Madrid cephesinde ise hedef net: kupayı kazanmak. Barcelona - Real Madrid karşılaşmasını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

BARCELONA-REAL MADRID MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İspanya Süper Kupa finalindeki Barcelona-Real Madrid maçı 11 Ocak Pazar günü saat 22.00'de başladı.

BARCELONA-REAL MADRID MAÇI HANGİ KANALDA?

Cidde'de Kral Abdullah Spor Şehri Stadyumu'ndaki Barcelona-Real Madrid maçı S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

BARCELONA-REAL MADRID MAÇI 11'LERİ:

Barcelona: Joan Garcia, Balde, Cubarsi, Pedri, Lewandowski, Yamal, Raphinha, Fermin, De Jong, Kounde, Eric

Real Madrid: Courtois, Valverde, Asencio, Huijsen, Carreras, Tchouameni, Camavinga, Arda Güler, Rodrygo, Bellingham, Vinicius