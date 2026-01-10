İspanya La Liga'nın 19. haftasında kritik bir mücadele yaşanıyor. Son sırada yer alan ve sadece 12 puan toplayabilen Real Oviedo, evinde 28 puanlı Real Betis'i ağırlıyor. Veljko Paunovic yönetimindeki Oviedo, bu sezon henüz galibiyetin tadını çıkaramadı ve ligde kalma mücadelesi veren takım için bu maç adeta final niteliğinde. Diğer yandan 6. sırada bulunan ve Şampiyonlar Ligi'ni hedefleyen Manuel Pellegrini'nin Real Betis'i, Real Madrid'e karşı aldığı mağlubiyetin ardından toparlanmak istiyor. Deplasmanda puan kaybetmeyi göze alamayan konuk takım, zirve takibini sürdürmek için sahadan 3 puanla ayrılmayı planlıyor. İşte Real Oviedo-Real Betis maçının detayları...

Real Oviedo-Real Betis maçını canlı takip etmek için tıklayın....

Oviedo'daki Carlos Tartiere Stadyumu, bugün tam anlamıyla bir 'strateji savaşına' ev sahipliği yapacak. Ev sahibi Real Oviedo için çanlar çalıyor; son 6 maçında galibiyet yüzü göremeyen ekip, bu kritik maçta Alaves karşısında kırmızı kart gören golcüsü Federico Vinas'tan mahrum kalacak. Konuk ekip Real Betis cephesinde ise işler daha pozitif. Bu sezon 10 golle takımı sırtlayan Cucho Hernandez ve 8 golle yıldızlaşan Antony, Betis'in en keskin silahları durumunda. Kağıt üzerinde zıt kutupların mücadelesi gibi görünse de, Oviedo'nun evindeki savunma inadı maçı kilit bir noktaya taşıyabilir. İşte Real Oviedo-Real Betis maçının detayları...

REAL OVIEDO-REAL BETIS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Real Oviedo-Real Betis maçı, 10 Ocak Cumartesi günü Türkiye saati ile 16.00'da, Carlos Tartiere Stadyumu'nda oynanacak.

REAL OVIEDO-REAL BETIS MAÇI HANGİ KANALDA?

La Liga'nın 19. haftasında oynanacak Real Oviedo-Real Betis karşılaşması, S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

REAL OVIEDO-REAL BETIS MUHTEMEL 11'LER

Real Oviedo: Escandell; Ahijado, Costas, Bailly, Alhassane; Sibo, Colombatto; Chaira, Reina, Brekalo; Hassan

Real Betis: Valles; Ortiz, Bartra, Natan, Rodriguez; Deossa, Roca; Antony, Fornals, Ruibal; Hernandez