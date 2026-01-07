Brezilya ekiplerinden Santos'ta forma giyen Neymar ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Transferde çeşitli kulüplerle adı anılan 33 yaşındaki dünya yıldızı futbolcunun sözleşmesi 31 Aralık 2026'ya kadar uzatıldı. Brezilya Ligi'nde 20 maçta 8 kez fileleri havalandıran 1 kez de golü getiren pası kaydeden Neymar, geride bıraktığımız sezonda takımının küme düşme hattından uzaklaşmasında özellikle son haftalardaki performansı ile büyük rol oynadı.