Bologna-Udinese maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

Serie A'da 26. haftada Bologna ile Udinese kozlarını paylaşıyor. Renato Dall Ara'da oynanacak maçta ev sahibi Bologna, son haftalardaki istikrarlı performansını sürdürerek Avrupa kupalarına yaklaşmak istiyor. 33 puanlı Bologna'nın karşısında ise zor günler geçiren Udinese yer alıyor. İki maçtır galibiyetle tanışamayan ve 32 puanda kalan konuk ekip, Bologna deplasmanından en az bir puanla dönmeyi planlıyor. Peki, Bologna-Udinese maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda?

BOLOGNA-UDINESE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İtalya Serie A'nın 26. haftasında oynanacak Bologna-Udinese maçı 23 Şubat Pazartesi günü saat 22.45'te başlayacak.

BOLOGNA-UDINESE MAÇI HANGİ KANALDA?

Renato Dall Ara'da oynanacak Bologna-Udinese maçı S Sport 2, S Sport Plus ve Tivibu Spor 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.