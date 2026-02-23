FB-Kasımpaşa canlı izle! Fenerbahçe-Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Süper Lig’de zirve yarışını yakından ilgilendiren karşılaşmada 52 puanlı Fenerbahçe, 19 puanlı Kasımpaşa’yı konuk ediyor. FB maçı canlı yayın bilgileri ve tüm detaylar haberimizde!

Fenerbahçe-Kasımpaşa maçı canlı izle...

Fenerbahçe-Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Süper Lig'de zirve yarışını doğrudan etkileyen Fenerbahçe-Kasımpaşa karşılaşması futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe ile alt sıralardan uzaklaşmak isteyen Kasımpaşa'nın karşı karşıya geleceği mücadele, haftanın en dikkat çeken maçlarından biri olarak öne çıkıyor. Kritik mücadele, Chobani Stadı'nda oynanacak ve hakem Yasin Kol tarafından yönetilecek. Futbolseverler ise "Fenerbahçe-Kasımpaşa maçı saat kaçta?", "FB maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?" ve "Maçı şifresiz izlemek mümkün mü?" sorularına yanıt arıyor. Süper Lig 23. hafta kapanış mücadelesi, hem zirve hem de alt sıralar açısından büyük önem taşıyor.

FENERBAHÇE KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe-Kasımpaşa maçı bugün saat 20.00'de başlayacak. Kritik mücadele, Chobani Stadı'nda oynanacak.

FENERBAHÇE-KASIMPAŞA MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma, beIN Sports 1 ekranlarından canlı ve naklen yayınlanacak.

FENERBAHÇE - KASIMPAŞA MAÇI NASIL İZLENİR?

Fenerbahçe-Kasımpaşa maçının canlı takibini www.aspor.com.tr'den yapabilirsiniz.

MAÇIN HAKEMİ KİM?

Müsabakada düdük hakem Yasin Kol'da olacak. Kol'un yardımcılıklarını Mehmet Salih Mazlum ile Osman Gökhan Bilir üstlenecek.

FENERBAHÇE-KASIMPAŞA MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Çağlar, Oosterwolde, Levent, Kante, Guendouzi, Musaba, Asensio, Kerem, Talisca

Kasımpaşa: Gianniotis, Kamil, Becao, Opoku, Frimpong, Baldursson, Cafu, İrfan Can, Kerem, Ouanes, Gueye

SÜPER LİG'DE 46. RANDEVU

Fenerbahçe ile Kasımpaşa, Süper Lig tarihinde 46. kez karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. İki ekip arasında bugüne kadar oynanan 45 maçta sarı-lacivertliler 36 galibiyet elde ederken, lacivert-beyazlılar 4 kez sahadan zaferle ayrıldı. 5 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı.

FENERBAHÇE-KASIMPAŞA MAÇI CANLI İZLE

Fenerbahçe maç günü paylaşımı

Kasımpaşa maç günü paylaşımı