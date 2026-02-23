Serie A'da Fiorentina ve Pisa, 26. hafta mücadelesinde ligde kalma yarışında kritik virajda buluşuyor. İtalyan futbolunun köklü takımlarından Fiorentina, 21 puanla zor günler geçirirken, konuk ekip Pisa 15 puanla daha da tehlikeli bölgede. Fiorentina son 5 maçta sadece 1 galibiyet alırken, Pisa ise deplasmanda galip gelmeyi başaramıyor. Peki, Fiorentina-Pisa maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

FIORENTINA-PISA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İtalya Serie A'nın 26. haftasında oynanacak Fiorentina-Pisa maçı 23 Şubat Pazartesi günü saat 20.30'da başlayacak.

FIORENTINA-PISA MAÇI HANGİ KANALDA?

Artemio Franchi Stadyumu'nda oynanacak Fiorentina-Pisa maçı S Sport 2, S Sport Plus ve Tivibu Spor 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.