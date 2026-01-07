İspanya Süper Kupası yarı finalinde Barcelona ile Athletic Bilbao, Cidde'de kozlarını paylaşıyor. La Liga'da gösterdiği üstün performansla dikkat çeken Hansi Flick'in Barcelona'sı, turnuvanın en çok kazanan takımı unvanını korumak için sahaya çıkacak. Öte yandan Kral Kupası finalisti olarak turnuvaya katılan Ernesto Valverde yönetimindeki Athletic Bilbao, kupa maçlarındaki başarılı geçmişini Suudi Arabistan'da da sürdürmeyi ve finale yükselmeyi amaçlıyor. İşte Barcelona-Athletic Bilbao mücadelesinin tarihi, saati ve yayın bilgileri...

Barcelona-Athletic Bilbao maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Cidde'deki Al-Inma (Kral Abdullah) Stadyumu, İspanyol futbolunun iki devini Süper Kupa heyecanıyla ağırlıyor. Barcelona, Lamine Yamal ve Raphinha'nın kanatlardaki yaratıcılığına güvenirken, gol yollarındaki seçimler kaderini belirleyecek. Athletic Bilbao cephesinde ise tüm gözler, transfer piyasasının gözdesi Nico Williams ve tecrübeli ağabeyi Inaki Williams üzerinde olacak. İki takım arasında bu sezon oynanan lig maçını Barcelona kazansa da, Süper Kupa'nın tek maçlık eleme usulü her zaman sürprizlere davetiye çıkarıyor. Peki Barcelona-Athletic Bilbao maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Barcelona-Athletic Bilbao MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Barcelona-Athletic Bilbao maçı, 7 Ocak Çarşamba günü oynanacak. Alinma Bank Stadium'daki karşılaşma, Türkiye saati ile 22.00'de başlayacak.

Barcelona-Athletic Bilbao MAÇI HANGİ KANALDA?

Isidro Diaz de Mera Escuderos'un yöneteceği Barcelona-Athletic Bilbao maçının Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.

Barcelona-Athletic Bilbao MUHTEMEL 11'LER

Barcelona: J Garcia; Kounde, Cubarsi, Martin, Balde; E Garcia, De Jong; Raphinha, Pedri, Yamal; Torres

Athletic Bilbao : Simon; Gorosabel, Vivian, Paredes, Boiro; Ruiz de Galarreta, Jauregizar; I Williams, Sancet, N Williams; Guruzeta