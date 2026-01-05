Mısır-Benin maçı izle: Ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

Afrika Uluslar Kupası’nda son 16 turu, Mısır ile Benin’i karşı karşıya getiren önemli bir mücadeleyle sürüyor. Agadir Stadyumu’nda oynanacak karşılaşmada iki takım da çeyrek final bileti için sahaya çıkacak. Favori olarak öne çıkan Mısır, Muhammed Salah’ın öncülüğünde kazanmayı amaçlarken, futbolseverler maçın tarihi, başlama saati ve yayın bilgilerini merakla araştırıyor. Peki, Mısır-Benin maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?