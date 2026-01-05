Turkcell Süper Kupa yarı finalinde Galatasaray ile Trabzonspor final bileti için karşı karşıya geliyor. Geçtiğimiz sezon Ziraat Türkiye Kupası finalinde rakip olan iki takım, kritik derbide bir kez daha kozlarını paylaşıyor. Galatasaray - Trabzonspor maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray ve Trabzonspor haberleri (GS TS spor haberi)

2026'nın ilk önemli randevularından biri olan Turkcell Süper Kupa yarı finalinde Galatasaray ile Trabzonspor karşı karşıya geliyor. Bu kritik derbide finale yükselmek isteyen iki ekip, Gaziantep Stadyumu'nda kozlarını paylaşıyor. Bu maç, Süper Kupa'nın yeni formatındaki ilk yarı final karşılaşmalarından biri olarak dikkat çekiyor. Galatasaray veya Trabzonspor bu mücadeleyi kazanırsa finalde Fenerbahçe–Samsunspor eşleşmesinin galibiyle 10 Ocak'ta Atatürk Olimpiyat Stadı'nda final oynama şansını elde edecek. Galatasaray-Trabzonspor maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

GALATASARAY-TRABZONSPOR MAÇI CANLI İZLE

GALATASARAY-TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Turkcell Süper Kupa yarı finalindeki Galatasaray-Trabzonspor maçı 5 Ocak Pazartesi günü saat 20.30'da başladı.

GALATASARAY-TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Gaziantep Stadyumu'ndaki Galatasaray-Trabzonspor maçı ATV ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanıyor.

GALATASARAY-TRABZONSPOR MAÇI 11'LERİ

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Sara, İlkay, Sane, Yunus, Barış Alper, Icardi

Trabzonspor: Onana, Ozan, Serdar, Batagov, Pina, Folcarelli, Bouchouari, Muçi, Zubkov, Olaigbe, Augusto

DERBİDE HEDEF FİNAL

Gaziantep Stadyumu'ndaki Galatasaray-Trabzonspor Süper Kupa yarı final maçında hata yapmak istemeyen takımlar, heyecan dolu derbide final biletini almak istiyor. 10 Ocak Cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak Süper Kupa final maçında hangi takımın yer alacağı merak edilirken, Okan Buruk ve Fatih Tekke'nin öğrencilerinin nasıl performans göstereceği merak ediliyor.

"DAHA ÖNCE BU KUPAYI DEFALARCA KAZANDIK"

Süper Kupa yarı final karşılaşmasıyla ilgili Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk şu ifadeleri kullandı:

Bizim için Süper Kupa önemli ve değerli. Galatasaray olarak daha önce bu kupayı defalarca kazandık. Üstüne çalıştığımız her kupa önemli. İki takım, bu dönem zor zamanlar geçiriyor. Afrika Uluslar Kupası'nda olan oyuncularımız var. Ligdeki tempo nedeniyle de çok fazla maç trafiği var. Sakatlıklar nedeniyle kadro kurmakta zaman zaman zorlanıyoruz. Bu durum Trabzonspor için de geçerli. Çok iyi iki takım mücadele edecek. Çok başarılı bir teknik adamla, başarılı bir sezon geçiren bir Trabzonspor var. Bizim de hem Avrupa'da hem de Türkiye'de hedeflerimiz var. Umarım sakatlıkların olmadığı, oyunun güzel olduğu bir maç olur.

GALATASARAY İLE TRABZONSPOR ARASINDA 142. RANDEVU

Galatasaray ile Trabzonspor, bugüne kadar Süper Lig, Türkiye Kupası, Cumhurbaşkanlığı Kupası, Başbakanlık Kupası, TSYD Kupası ve özel müsabakalar olmak üzere toplam 141 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu maçlarda sarı-kırmızılılar 65 kez sahadan galip ayrılırken, bordo-mavililer ise 44 defa rakibini mağlup etti. 32 maçta ise taraflar üstünlük sağlayamadı. Bu mücadelelerde Aslan 192, Karadeniz ekibi ise 156 kez rakip fileleri havalandırdı. İki takım arasında bu sezon ligin ilk yarısında RAMS Park'ta oynanan müsabakada 0-0 berabere sona erdi.

"BEN OYUNCULARIMA GÜVENİYORUM"

Süper Kupa yarı final karşılaşmasıyla ilgili Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke şunları kaydetti:

Galatasaray da bir dönem sıkıntı yaşadı. Olabiliyor. Kadro genişliği biraz bizde sıkıntıydı. 1-2 oyuncu eksik kaldığında zor bir durumda kalacağımızı söylerdim. Değiştiremeyeceğim şeylerle ilgilenmiyorum. Sakatlıklar olur. Başka oyuncular var. Bir gol atarsın hayatın değişir. Bu oyun böyle. Eğer kadrodaysan genç veya yaşlı olmuşsun fark etmez. Ben, oyuncularıma güveniyorum.

OKAN BURUK İLE FATİH TEKKE 9. KEZ RAKİP

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, bugüne kadar resmi maçlarda 8 kez rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda Buruk, Galatasaray'ı çalıştırırken, Tekke ise İstanbulspor, Alanyaspor ve Trabzonspor'un başındaydı. Geride kalan karşılaşmalarda Okan Buruk'un ekibi 7 defa galip ayrılırken, 1 mücadele de berabere tamamlandı. Bu maçlarda Buruk'un takımı 18 gol kaydederken, Tekke'nin ekipleri ise 1 gol attı.

SÜPER KUPA'DA İLK MÜCADELE

Galatasaray ile Trabzonspor, 2006 yılından itibaren Süper Kupa adıyla oynanan organizasyonda ilk kez karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılı ekip ile Karadeniz temsilcisi, daha önce Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonunun karşılaştığı Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda 1975-1976 sezonunda eşleşmiş ve Trabzonspor müsabakayı 2-1 kazanmıştı.

DERBİ ÖNCESİ SÜPER KUPA İSTATİSTİKLERİ

2006 yılından itibaren Süper Kupa adıyla oynanmaya başlayan organizasyonda Galatasaray 7, Trabzonspor da 3 kez kupayı müzesine götürmeyi başardı. Sarı-kırmızılılar, 2008, 2012, 2013, 2015, 2016, 2019 ve 2024 yıllarında kupayı aldı. Bordo-mavililer de 2010, 2021 ve 2022 yıllarında bu kupayı kazandı.

EREN ELMALI'NIN CEZASI BİTTİ

Galatasaray'da, Türkiye Futbol Federasyonu'nun başlattığı bahis soruşturması kapsamında 13 Kasım 2025 tarihinde 45 gün hak mahrumiyeti cezası alan Eren Elmalı, son olarak 9 Kasım tarihinde Süper Lig'de Kocaelispor ile deplasmanda yapılan maçta oynadı. Bu süreçte cezasından dolayı 8 resmi müsabakada oynayamayan Elmalı, Trabzonspor karşılaşmasıyla formasına kavuştu.

GALATASARAY-TRABZONSPOR MAÇI HAKEMİ

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, Galatasaray-Trabzonspor maçı hakemi Cihan Aydın oldu. Aydın'ın yardımcılıklarını Anıl Usta ve Serkan Çimen oldu. Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Adnan Deniz Kayatepe üstlendi. Galatasaray-Trabzonspor derbisinde VAR'da Ömer Faruk Turtay, AVAR'da da Hakan Yemişken ile Candaş Elbil görev yapıyor.

