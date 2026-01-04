İtalya Serie A 18. hafta maçında Lazio ile Napoli karşı karşıya geldi. Konuk ekip mücadeleyi 2-0 kazanarak zirveyi takibini sürdürdü. İşte maçın detayları...

Napoli, İtalya Serie A 18. hafta maçında Lazio'yu deplasmanda 2-0 mağlup etti.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 13. dakikada Leonardo Spinazzola ve 32. dakikada Amir Rrahmani kaydetti.

Lazio'da 81. dakikada Tijani Noslin ve 88. dakikada Adam Marusic, Napoli'de ise 88. dakikada Pasquale Mazzocchi kırmızı kart görerek takımlarını 10 kişi bıraktılar.

Fenerbahçe ile ismi transfer iddialarında gündeme gelen Matteo Guendouzi, Lazio formasıyla mücadeleye ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.

Bu karşılaşmayla birlikte Napoli, 37 puana yükseldi ve zirveyi takibini sürdürdü. Lazio ise 24 puanda kaldı.