Chelsea kulübünden yapılan açıklamada, "Kulüpte geçirdiği süre boyunca Enzo, takımı UEFA Konferans Ligi ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda başarıya taşıdı. Bu başarılar, Kulübün yakın tarihinin önemli bir parçası olarak kalacak ve Kulübe yaptığı katkılardan dolayı kendisine teşekkür ediyoruz.

Şampiyonlar Ligi'ne katılma da dahil olmak üzere dört farklı turnuvada henüz oynanmamış önemli hedefler varken, Enzo ve kulüp, bir değişikliğin takımı sezonu tekrar rayına oturtmak için en iyi şansa sahip kılacağına inanıyor.

Enzo'ya gelecekte başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Chelsea, 45 yaşındaki İtalyan teknik adamın yönetiminde bu sezon Premier Lig'de 19 maçın ardından 30 puanla 5. sırada yer alırken, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 6 maçta 10 puanla 13. sırada bulunuyor.

Geçen sezon Maresca yönetiminde UEFA Konferans Ligi şampiyonluğu yaşayan İngiliz ekibi, temmuz ayında da 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nı kazanmıştı.