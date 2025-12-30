Afrika Uluslar Kupası C Grubu 3. maçında Nijerya ile Uganda karşı karşıya geldi. Bu mücadeleden Nijerya 3-0'lık skorla galip ayrılarak son 16'ya 3'de 3 galibiyetle çıktılar. Karşılaşmada Süper Lig'in yıldızları sahne aldı. Trabzonspor'dan Paul Onuachu ağları sarsmayı başardı. Galatasaray'dan Victor Osimhen sahaya ilk 11'de çıktı. Beşiktaş formasını terleten Ndidi ise yedek kulübesinde oturdu ve bu karşılaşmada forma süre almadı. İşte detaylar...

Afrika Uluslar Kupası'nda Nijerya, Uganda ile karşılaştı. Mücadelenin açılış golü 28. dakikada Paul Onuachu'dan geldi. Raphael Onyedika'nın 62 ve 67. dakikada kaydettiği gollerle birlikte skor 3-0 oldu. Uganda'da Rogers Kassim Mato, 75. dakikada fileleri havalandırmayı başardı ve farkı 2'ye indirdi. Mücadelenin kalan bölümünde gol sesi çıkmadı ve Nijerya, karşılaşmayı 3-1 kazandı. Uganda'nın yedek kalecisi Jamal Omar Salim, 57. dakikada yedek kulübesinde kırmızı kart gördü.

Uganda'yı 3-1 mağlup eden Nijerya Milli Takımı, C Grubu'nu 9 puan ile kayıpsız ve lider olarak tamamladı. Paul Onuachu ve Victor Osimhen mücadeleye ilk 11'de başladı. Wilfred Ndidi ise bu karşılaşmada yedeklerde yer aldı ve mücadelede forma giymedi.