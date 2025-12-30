Afrika Uluslar Kupası'nda Nijerya, Uganda ile karşılaştı. Mücadelenin açılış golü 28. dakikada Paul Onuachu'dan geldi. Raphael Onyedika'nın 62 ve 67. dakikada kaydettiği gollerle birlikte skor 3-0 oldu. Uganda'da Rogers Kassim Mato, 75. dakikada fileleri havalandırmayı başardı ve farkı 2'ye indirdi. Mücadelenin kalan bölümünde gol sesi çıkmadı ve Nijerya, karşılaşmayı 3-1 kazandı. Uganda'nın yedek kalecisi Jamal Omar Salim, 57. dakikada yedek kulübesinde kırmızı kart gördü.
Uganda'yı 3-1 mağlup eden Nijerya Milli Takımı, C Grubu'nu 9 puan ile kayıpsız ve lider olarak tamamladı. Paul Onuachu ve Victor Osimhen mücadeleye ilk 11'de başladı. Wilfred Ndidi ise bu karşılaşmada yedeklerde yer aldı ve mücadelede forma giymedi.