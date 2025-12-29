Bahis oynayan 428 kişi daha PFDK'ya sevk edildi!

Futbolda yürütülen bahis soruşturması kapsamında 428 kişinin daha PFDK'ya sevkine karar verildi.

Türkiye Futbol Federasyonu'nca yürütülen bahis soruşturması kapsamında bahis oynadığı tespit edilen 428 Hakem, Bölgesel Yardımcı Hakem ve Bölgesel Gözlemciler, Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca 29.12.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildi.