2025 Afrika Uluslar Kupası’nda heyecan devam ederken, E Grubu’nda yer alan Ekvator Ginesi ile Sudan kader maçına çıkıyor. Pazar günü Stade Mohamed V’de oynanacak mücadelede iki takım da ilk galibiyetini almayı hedefliyor. Maçı canlı izlemek isteyen sporseverler, yayıncı kuruluş ve başlama saati bilgilerini araştırıyor.

Ekvator Ginesi-Sudan maçı canlı anlatım!

EKVATOR GINESI-SUDAN MAÇI HANGİ GÜN?

Ekvator Ginesi-Sudan maçı, 28 Aralık Pazar günü oynanacak.

EKVATOR GINESI-SUDAN MAÇI SAAT KAÇTA?

Ekvator Ginesi-Sudan maçı, saat 18:00 başlayacak.

EKVATOR GINESI-SUDAN MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Ekvator Ginesi ve Sudan, karşı karşıya geleceği CAF Afrika Uluslar Kupasi maçı, Casablanca'da, Stade Mohamed V Stadyumu'nda oynanacak.

EKVATOR GINESI-SUDAN MAÇI HANGİ KANALDA?

Ekvator Ginesi ile Sudan arasındaki CAF Afrika Uluslar Kupasi maçı, Exxen kanalında canlı yayınlanacak.