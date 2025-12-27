CANLI SKOR ANA SAYFA
4
Aspor Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe ve G.Saray'o transferde bekleyen tehlike! F.Bahçe ve G.Saray'o transferde bekleyen tehlike! 10:30
İrfan Can Kahveci için flaş transfer iddiası! İrfan Can Kahveci için flaş transfer iddiası! 10:25
G.Saray'a Madrid'den çifte star! G.Saray'a Madrid'den çifte star! 10:06
Trabzonspor'da 3 ayrılık kapıda! Trabzonspor'da 3 ayrılık kapıda! 10:02
Beşiktaş'ın yeni savunmaları Süper Lig'den Beşiktaş'ın yeni savunmaları Süper Lig'den 09:26
G.Saray'dan golcü atağı! G.Saray'dan golcü atağı! 09:04
Daha Eski
Lewa'dan flaş transfer açıklaması! Lewa'dan flaş transfer açıklaması! 00:53
Lewa'dan flaş transfer açıklaması! Lewa'dan flaş transfer açıklaması! 00:42
F.Bahçe'de o isme 5 talip! F.Bahçe'de o isme 5 talip! 23:41
En-Nesyri'ye talip olan 2 takım ortaya çıktı! En-Nesyri'ye talip olan 2 takım ortaya çıktı! 23:41
Trabzonspor'dan sakatlık açıklaması! Trabzonspor'dan sakatlık açıklaması! 23:41
Milan Baros'tan flaş Icardi sözleri! Milan Baros'tan flaş Icardi sözleri! 23:41
Nottingham Forest-Manchester City maçı ayrıntıları!
Fas ile Mali yenişemedi!
Kışa uygun fit çorbalarla içinizi ısıtın 🍵
Arıboğan’ın mailleri ortaya çıktı!