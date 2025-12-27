Nottingham Forest-Manchester City maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Premier Lig'de haftanın en kritik eşleşmelerinden biri olan Nottingham Forest-Manchester City mücadelesi, her iki ekibin sezon hedefleri doğrultusunda stratejik bir önem taşıyor. Teknik direktör Pep Guardiola yönetimindeki Manchester City, şampiyonluk yarışında hata payının azaldığı bu dönemde deplasmandan üç puanla dönerek liderlik baskısını sürdürmek istiyor. Diğer tarafta, Sean Dyche yönetimindeki Nottingham Forest ise iç saha avantajını kullanarak savunma disiplinini ön plana çıkarmayı ve rakibinin oyun üstünlüğüne karşı direnç göstermeyi hedefliyor. Peki Nottingham Forest-Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Nottingham Forest-Manchester City MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Nottingham Forest-Manchester City maçı, 27 Aralık Cumartesi günü oynayacak. City Grou"nd'!éda"ki karşılaşma, Türkiye saati ile 15.30'da başlayacak.

Nottingham Forest-Manchester City MAÇI HANGİ KANALDA?

Robert Jones'in yöneteceği Premier Lig'in 18. haftasında oynanacak Nottingham Forest-Manchester City maçı, beIN Sports 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Nottingham Forest-Manchester City MUHTEMEL 11'LER

Nottingham Forest: John Victor; Williams, Murillo, Milenkovic, Savona; Douglas Luiz, Anderson; Hudson-Odoi, Gibbs-White, Hutchinson; Igor Jesus

Manchester City: Donnarumma; O'Reilly, Gvardiol, Dias, Nunes; Reijnders, Nico, Silva; Foden, Cherki; Haaland